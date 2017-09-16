В Барнауле изменили схему движения автобуса №53

Он будет двигаться по участку: ул. Антона Петрова – ул. Матросова – ул. Юрина – пр-кт Коммунаров – ул. Меланжевая, далее – по маршруту. Об этом сообщает сайт администрации Барнаула.

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