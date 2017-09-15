Почему на отремонтированных дорогах и тротуарах в Барнауле подолгу стоят лужи?

Даже после небольших дождей на отремонтированных в 2017 году дорогах образуются лужи, которые мешают пешеходам переходить дорогу. Мэр Дугин советовал СМИ писать не об этом, а о "хорошем", а ОНФ, напротив, призвал всех горожан сообщать о проблемных "мокрых" местах. Altapress.ru поинтересовался у специалиста: действительно ли лужи — это неизбежное зло, или же их можно было предотвратить?
Сергей Павлов,
кандидат технических наук, заместитель заведующего кафедры "Организация и безопасность дорожного движения" АлтГТУ:
Если вода стоит в лужах и никуда не уходит — это нехорошо.
Причины две: первая и самая главная — не продумана вертикальная планировка улиц. Это наиболее трудноустранимый дефект, поскольку об этом необходимо задуматься при строительстве улицы и не допускать мест скапливания воды. Она должна уходить либо в ливневую канализацию, либо в пониженные места рельефа (овраги, речки и т.д.). Сейчас в городе занимаются капремонтом без глобального переустройства и эту проблему не решают.
Вторая причина - в пониженных местах, где скапливаются лужи, нет люков ливневой канализации или они просто не работают. Или же рабочие не совместили нижнюю точку скапливания воды с люком дождеприемного колодца.
И еще — чем больше асфальта, тем меньше простора для воды. Если раньше она стекала на газон и там в него впитывалась, то теперь все заасфальтировали, поставили бордюры, и воде некуда уходить.
Ранее altapress.ru публиковал мнения экспертов о том, могут ли лужи повлиять на долговечность нового асфальта.
Факт
Существующая сеть ливневых канализаций обеспечивает водоотвод лишь на 40% от необходимого. Необходимо построить еще 200 км сетей. Ежегодно в городе монтируют полкилометра новых сетей водоотвода.
Протяженность инженерной сети ливневой канализации в Барнауле составляет почти 120 километров. Ее построили в 1960-1980 годах и сейчас сеть изношена от 50 до 100%. Половина сетей требует реконструкции, в том числе и расширение диаметра коллекторов. Стоимость одного метра строительства или реконструкции "ливневки" с устройством улично-дорожной сети варьируется от 100 до 170 тыс. рублей.
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