Почему на отремонтированных дорогах и тротуарах в Барнауле подолгу стоят лужи?

Если вода стоит в лужах и никуда не уходит — это нехорошо.

Причины две: первая и самая главная — не продумана вертикальная планировка улиц. Это наиболее трудноустранимый дефект, поскольку об этом необходимо задуматься при строительстве улицы и не допускать мест скапливания воды. Она должна уходить либо в ливневую канализацию, либо в пониженные места рельефа (овраги, речки и т.д.). Сейчас в городе занимаются капремонтом без глобального переустройства и эту проблему не решают.

Вторая причина - в пониженных местах, где скапливаются лужи, нет люков ливневой канализации или они просто не работают. Или же рабочие не совместили нижнюю точку скапливания воды с люком дождеприемного колодца.

И еще — чем больше асфальта, тем меньше простора для воды. Если раньше она стекала на газон и там в него впитывалась, то теперь все заасфальтировали, поставили бордюры, и воде некуда уходить.