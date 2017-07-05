В Барнауле на Красноармейском вспыхнул автомобиль. Водитель обгорел

Днем на проспекте Красноармейском в районе пересечения с ул. Партизанская загорелся автомобиль Renault. Пожарные на время тушения перекрывали дорогу.
Как altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства. Машина сгорела дотла. Водитель получил ожоги. Огонь уже потушили, движение восстановлено.
По словам очевидца Константина Ганова, автомобиль работал от газового баллона. "Водитель (пассажиров не было) - жив, только обгорела кожа и брюки к ногам приплавились. Пожарные и скорая приехали быстро, работали оперативно не смотря на пробки и зевак. Баллон обгорел, но не взорвался: его вытащили в первую очередь", — написал очевидец.
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