В Барнауле на Красноармейском вспыхнул автомобиль. Водитель обгорел

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Сегодня, 13:37.
Происшествия

Днем на проспекте Красноармейском в районе пересечения с ул. Партизанская загорелся автомобиль Renault. Пожарные на время тушения перекрывали дорогу.

В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском загорелся автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.

Как altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства. Машина сгорела дотла. Водитель получил ожоги. Огонь уже потушили, движение восстановлено.

По словам очевидца Константина Ганова, автомобиль работал от газового баллона. "Водитель (пассажиров не было) - жив, только обгорела кожа и брюки к ногам приплавились. Пожарные и скорая приехали быстро, работали оперативно не смотря на пробки и зевак. Баллон обгорел, но не взорвался: его вытащили в первую очередь", — написал очевидец.

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