В Барнауле наказали котельную НИИ сыроделия за сжигание вонючих отходов

Николай из Барнаула спрашивает: "Котельная Сибирского НИИ сыроделия регулярно сжигает неустановленное топливо (возможно, резину) и отравляет воздух. Что можно с этим сделать?"
В Минприроды Алтайского края сообщили:
По вашему обращению специалисты Министерства провели внеплановую проверку. В ходе осмотра земельного участка по ул. Советской Армии, 66 в Барнауле установлено, что котельная, работающая на твердом топливе, эксплуатируется ООО "Экспериментальный сыродельный завод" для выработки пара, необходимого для ведения технологического процесса.
На момент осмотра котельной в качестве топлива использовался каменный уголь. Посторонних предметов (древесных отходов, отработанных автопокрышек, бытового мусора, отходов резиновых изделий), подготовленных для сжигания, в помещении и в подсобных постройках не было.
В ходе проверки стало известно, что Сибирский НИИ сыроделия на обращался в Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по вопросу получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в воздух, а также не осуществляло производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
На основании изложенного планируется проведение внеплановых документарных проверок по соблюдению требований охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов. Лица, виновные в нарушениях, будут привлечены к ответственности.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.