В Барнауле наказали котельную НИИ сыроделия за сжигание вонючих отходов

По вашему обращению специалисты Министерства провели внеплановую проверку. В ходе осмотра земельного участка по ул. Советской Армии, 66 в Барнауле установлено, что котельная, работающая на твердом топливе, эксплуатируется ООО "Экспериментальный сыродельный завод" для выработки пара, необходимого для ведения технологического процесса.

На момент осмотра котельной в качестве топлива использовался каменный уголь. Посторонних предметов (древесных отходов, отработанных автопокрышек, бытового мусора, отходов резиновых изделий), подготовленных для сжигания, в помещении и в подсобных постройках не было.

В ходе проверки стало известно, что Сибирский НИИ сыроделия на обращался в Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по вопросу получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в воздух, а также не осуществляло производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

На основании изложенного планируется проведение внеплановых документарных проверок по соблюдению требований охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов. Лица, виновные в нарушениях, будут привлечены к ответственности.