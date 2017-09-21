В Барнауле оштрафовали две известные точки по продаже пива

В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы. Всего в ходе рейда они проверили 6 организаций, торгующих алкогольной продукцией.

В текущем году подобные рейды проводились 17 раз. По итогам проверок составили 28 административных материалов на общую сумму 140 тысяч рублей.