В Барнауле оштрафовали две известные точки по продаже пива

Во время проверки организаций, продающих алкогольную продукцию, полицейские выявили нарушения в кафе "Заправка" (ул.Горская,1) и магазине "Пинта" (ул.Солнечная Поляна, 21). Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы. Всего в ходе рейда они проверили 6 организаций, торгующих алкогольной продукцией.
В текущем году подобные рейды проводились 17 раз. По итогам проверок составили 28 административных материалов на общую сумму 140 тысяч рублей.
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