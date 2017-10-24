В Барнауле появится ночной клуб "Питер"

Ночной клуб "Питер" откроется на втором этаже и займет помещение банкетного зала, а бар "Ганс" продолжит работать на первом этаже.

В новом клубе планируют проводить музыкальные вечера с участием кавер-групп и сольных исполнителей. В заведении не исключают, что будут приглашать приезжих музыкантов.

Большая часть ночных клубов работает в центральной части Барнаула. Однако в последнее время заведения клубного формата стали открывать в спальных районах, в частности в Индустриальном. Полгода назад на ул. Шумакова открылся бар-ресторан "Опять 25".

В этом году собственники клуба "Питер" запустили несколько заведений в Барнауле. Ранее altapress.ru писал, что на третьем этаже ТРЦ "Галактика" заработал бар "Ганс" в формате "ресторанного дворика". В конце ноября в молле откроется боулинг "Галактика". В январе на ул. Молодежной на месте New York Pizza собственники открыли кафе "Гриль фест", которое проработало меньше года.