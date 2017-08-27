В Барнауле пройдет фестиваль японского кино

С 22 по 24 сентября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры пройдет фестиваль японского кино, сообщает сайт ГМИЛИКИ.
Открытие фестиваля состоится 22 сентября после показа фильма "Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут" режиссера Есисигэ Миякэ. На протяжении нескольких дней в музее будут проходить кинопоказы, обсуждения и мастер-классы. Полная программа доступна на сайте ГМИЛИКИ.
Вход на фестиваль будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе музея. Их количество ограничено.
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