В Барнауле пройдет фестиваль японского кино

Открытие фестиваля состоится 22 сентября после показа фильма "Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут" режиссера Есисигэ Миякэ. На протяжении нескольких дней в музее будут проходить кинопоказы, обсуждения и мастер-классы. Полная программа доступна на сайте ГМИЛИКИ.

Вход на фестиваль будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе музея. Их количество ограничено.