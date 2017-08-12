В Барнауле сбили мотоциклиста

На Павловском тракте в районе остановки "Автоцентр ЗИЛ" сбили мотоциклиста. Об этом сообщили свидетели происшествия в Barnaul 22.

По словам очевидцев, пострадавший остался жив. На месте аварии собралась небольшая пробка.