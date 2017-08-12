В Барнауле сбили мотоциклиста

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Сегодня, 10:23.
Происшествия

На Павловском тракте в районе остановки "Автоцентр ЗИЛ" сбили мотоциклиста. Об этом сообщили свидетели происшествия в Barnaul 22.

ДТП с мотоциклистом.
ДТП с мотоциклистом. Фото: Stas Pavlenko в vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, пострадавший остался жив. На месте аварии собралась небольшая пробка.

ДТП с мотоциклистом.
ДТП с мотоциклистом.
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