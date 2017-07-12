В Барнауле убрали очередную несанкционированную стоянку и обустроили зелёный уголок

В рамках благоустройства территории в Ленинском районе убрали очередную несогласованную автостоянку. Кроме того, рабочие закончили обустройство зелёной зоны на пересечении пр. Космонавтов и ул.Попова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стоянка находилась по адресу пр. Космонавтов 53б. До этого, в районе пересечения с ул.40 лет Октября уже были демонтированы автостоянка и шиномонтажная мастерская, которые работали без соответствующего разрешения.
Кроме того, закончились работы по благоустройству на пересечении пр. Космонавтов и ул.Попова. В ходе работы посеяли новый газон, привезли грунт и заасфальтировали пешеходную дорожку. В завершении поставили новую клумбу.
В ближайшее время там заменят остановочный павильон.
Надежда Юрченко
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