В Барнауле убрали очередную несанкционированную стоянку и обустроили зелёный уголок

Стоянка находилась по адресу пр. Космонавтов 53б. До этого, в районе пересечения с ул.40 лет Октября уже были демонтированы автостоянка и шиномонтажная мастерская, которые работали без соответствующего разрешения.

Кроме того, закончились работы по благоустройству на пересечении пр. Космонавтов и ул.Попова. В ходе работы посеяли новый газон, привезли грунт и заасфальтировали пешеходную дорожку. В завершении поставили новую клумбу.

В ближайшее время там заменят остановочный павильон.

Надежда Юрченко