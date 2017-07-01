В Барнауле в размахом отметили татаро-башкирский праздник Сабантуй

Яркий национальный праздник Сабантуй отметили в Барнауле. По традиции татаро-башкирские гулянья уже в 24-й раз прошли в Центральном парке.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко.
В этот день перед гостями праздника выступили вокальные и танцевальные народные коллективы. Все могли поучаствовать в конкурсах - перетягивание каната, борьба батыров, армрестлинг, жим гирь, бой мешками на бревне - а также выиграть призы, главный из которых - живой баран. Дети и взрослые веселились, танцевали, и, конечно, угощались вкуснейшими национальными блюдами.
Александра Фоменко.
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