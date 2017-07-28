В барнаульском Нагорном парке размыло часть зеленого склона

В Нагорном парке Барнаула после дождя размыло часть зеленого склона. Грунт вместе с травой вымыло на террасу, сообщает телеканал "Наши Новости".
По словам начальника отдела инженерной защиты территории комитета по дорожному хозяйству администрации города Игоря Арапова, работы были сделаны качественно и ливневые лотки справляются, просто грунт пока еще не задерновался.
"Работы будут выполнены и склон восстановлен. После каждого дождя будет производиться очистка и, надеемся, больше этого не повторится", — сказал Арапов.
Ликвидировать размыв будет студенческий экологический отряд. Подрядная организация приступит к восстановлению. К понедельнику все работы обещают завершить, а в водоприемниках открыть дополнительные люки.
Строительство объекта вместе с террасированием склонов обошлось городскому бюджету более чем в 40 млн рублей. Еще на этапе строительства лестницы и благоустройства территории специалисты неоднократно подчёркивали, что все проведенные работы по укреплению склонов исключают возможность оползней.
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