В барнаульском Нагорном парке размыло часть зеленого склона

По словам начальника отдела инженерной защиты территории комитета по дорожному хозяйству администрации города Игоря Арапова, работы были сделаны качественно и ливневые лотки справляются, просто грунт пока еще не задерновался.

"Работы будут выполнены и склон восстановлен. После каждого дождя будет производиться очистка и, надеемся, больше этого не повторится", — сказал Арапов.

Ликвидировать размыв будет студенческий экологический отряд. Подрядная организация приступит к восстановлению. К понедельнику все работы обещают завершить, а в водоприемниках открыть дополнительные люки.

Строительство объекта вместе с террасированием склонов обошлось городскому бюджету более чем в 40 млн рублей. Еще на этапе строительства лестницы и благоустройства территории специалисты неоднократно подчёркивали, что все проведенные работы по укреплению склонов исключают возможность оползней.