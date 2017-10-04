В барнаульском СИЗО голодают пять человек, а двое зашили себе рты

Как следует из пояснений ведомства, 25 сентября пятеро человек, проходящих по одному уголовному делу, написали заявления об отказе в приеме пищи. В своих письменных объяснениях они указали, что это связано с тем, что следственные органы нарушают их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу не принимает мер.

3 октября 2017 года еще трое обвиняемых, проходящих по тому же уголовному делу, написали заявления об отказе в приеме пищи. Двое из подследственных совершили акты членовредительства — зашили себе рты.

Все голодающие находятся под наблюдением медработников, их состояние удовлетворительное, сообщают в УФСИН.

Напомним, 22 сентября четыре арестанта барнаульского СИЗО пытались покончить собой во время судебных заседаний в разных залах Алтайского краевого суда и Центрального районного суда Барнаула примерно в одно и то же время. Обвиняемые считают, что расследование их уголовных дел провели некорректно. Сначала им предъявили обвинение в вымогательстве, а позже количество статей увеличилось.

По этой же причине заключенные голодали с 7 по 15 августа. Тогда в УФСИН по Алтайскому краю подтвердили информацию только о двоих голодающих. По утверждениям родственников и адвоката Анастасии Бучневой, голодающих было больше, а предполагаемый глава ОПГ, алтайский авторитет Николай Кузьмин по прозвищу Младенец даже зашивал себе рот. В УФСИН эту информацию опровергли.

В ведомстве подчеркнули, что на условия содержания в СИЗО-1 подследственные жалоб не имеют. По фактам отказа от приема пищи восьмерых обвиняемых и членовредительства двоих материалы направили в прокуратуру Алтайского края.