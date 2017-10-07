В барнаульском ТРЦ открылся новый ледовый каток

ТРЦ "Галактика" объявил об открытии ледового катка и кафе "Динамо" в своей группе "ВКонтакте". Посетителям обещают "холодный лед и горячий кофе, а также море положительных эмоций".

Каток работает в штатном режиме с 6 октября. Со своими коньками можно, это будет дешевле. Стоимость посещения Будни до 18.00: дети — 200 рублей;

взрослые — 250 рублей;

аренда льда — 7 000 рублей;

керлинг — 3 000 рублей. Будни после 18.00 и выходные: дети — 250 рублей;

взрослые — 300 рублей;

аренда льда — 8 000 рублей;

керлинг — 4 000 рублей; Стоимость указана в рублях за час.