В барнаульском ТРЦ открылся новый ледовый каток

ТРЦ "Галактика" объявил об открытии ледового катка и кафе "Динамо" в своей группе "ВКонтакте". Посетителям обещают "холодный лед и горячий кофе, а также море положительных эмоций".
Каток работает в штатном режиме с 6 октября. Со своими коньками можно, это будет дешевле.
Стоимость посещения
Будни до 18.00:
- дети — 200 рублей;
- взрослые — 250 рублей;
- аренда льда — 7 000 рублей;
- керлинг — 3 000 рублей.
Будни после 18.00 и выходные:
- дети — 250 рублей;
- взрослые — 300 рублей;
- аренда льда — 8 000 рублей;
- керлинг — 4 000 рублей;
Стоимость указана в рублях за час.
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