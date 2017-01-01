В Белоруссии поймали наркодилера с Алтая, объявленного в розыск по линии Интерпола

По данным следствия, задержанный еще в 2010 году вместе с подельниками совершил на территории Республики Алтай несколько преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Когда подозреваемый понял, что им заинтересовались правоохранители, мужчина решил скрыться за границей. После этого прокуратура объявила его в международный розыск по линии Интерпола.

Задержать подозреваемого удалось летом 2016 года в Белоруссии. С того времени Генпрокуратура РФ занялась процедурой экстрадиции задержанного в нашу страну.

Когда подозреваемого этапируют на Алтай, с ним будут проведены необходимые следственные действия, после чего уголовное дело будет направлено в суд.