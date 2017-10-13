В Бийске пятилетний мальчик выпал из маршрутки на полном ходу

Маленький ребенок выпал на ходу из маршрутной "Газели" в центре Бийска. Инцидент произошел вечером 12 октября, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на очевидцев. СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку.
ЧП случилось недалеко от Музея Чуйского тракта. У ехавшей маршрутки открылась задняя дверь. Мальчик выпал прямо на дорогу под колеса едущих машин. К счастью, они ехали не быстро — машины как раз проезжали трамвайные рельсы, поэтому перед этим притормозили.
На помощь к мальчику подбежали несколько человек. Со слов свидетеля, ехавшего следом за "Газелью", сам водитель из кабины не вышел. Мальчику на вид было не больше 5 лет. Он плакал, но обошлось без серьезных травм.
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