В Бийске пятилетний мальчик выпал из маршрутки на полном ходу

ЧП случилось недалеко от Музея Чуйского тракта. У ехавшей маршрутки открылась задняя дверь. Мальчик выпал прямо на дорогу под колеса едущих машин. К счастью, они ехали не быстро — машины как раз проезжали трамвайные рельсы, поэтому перед этим притормозили.

На помощь к мальчику подбежали несколько человек. Со слов свидетеля, ехавшего следом за "Газелью", сам водитель из кабины не вышел. Мальчику на вид было не больше 5 лет. Он плакал, но обошлось без серьезных травм.