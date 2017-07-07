В Бийске определились, как будут спасать трамваи

На полученные от администрации средства предприятие модернизирует в 2018 году тяговые подстанции и переведет их на телеуправление. Также изменится график работы трамваев. В перспективе предприятие хочет модернизировать вагоны. В каждый нужно вложить миллион рублей, но это позволит экономить до 40 % электроэнергии. А это вторые по величине расходы управления после выплат заработной платы.

Трамвайное управление сегодня остается работоспособным. Для функционирования в нормальном режиме есть все: механический цех, электроцех, цех узлового ремонта. Благодаря тому, что даже в непростые времена удалось не растерять и кадры и оборудование, трамвайный парк поддерживается в рабочем состоянии. Регулярно выходят на линию 78 трамваев, еще 19 вагонов — на консервации.

30 июня налоговая служба подала иск о банкротстве "Бийского транспортного управления". За неделю до этого на предприятии сменился руководитель. Предыдущий директор Станислав Дроздев за несколько дней до отставки подробно рассказал altapress.ru о ситуации на предприятии и рисках Бийска остаться без трамваев.