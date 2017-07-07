В Бийске определились, как будут спасать трамваи

На модернизацию инфраструктуры "Бийского трамвайного управления" выделят 13,5 млн. рублей из тех средств, что Бийск получит после того, как город подтвердит статус наукограда. Экономический эффект от этих вложений в течение года составит 27 млн рублей, пишет "Бийский рабочий".
На полученные от администрации средства предприятие модернизирует в 2018 году тяговые подстанции и переведет их на телеуправление. Также изменится график работы трамваев. В перспективе предприятие хочет модернизировать вагоны. В каждый нужно вложить миллион рублей, но это позволит экономить до 40 % электроэнергии. А это вторые по величине расходы управления после выплат заработной платы.
Трамвайное управление сегодня остается работоспособным. Для функционирования в нормальном режиме есть все: механический цех, электроцех, цех узлового ремонта. Благодаря тому, что даже в непростые времена удалось не растерять и кадры и оборудование, трамвайный парк поддерживается в рабочем состоянии. Регулярно выходят на линию 78 трамваев, еще 19 вагонов — на консервации.
30 июня налоговая служба подала иск о банкротстве "Бийского транспортного управления". За неделю до этого на предприятии сменился руководитель. Предыдущий директор Станислав Дроздев за несколько дней до отставки подробно рассказал altapress.ru о ситуации на предприятии и рисках Бийска остаться без трамваев.
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