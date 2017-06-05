В Бийске выпускник школы попался на распространении наркотиков

По данным следствия, обвиняемый нашел работу "закладчиком" в интернете. Школьник получал информацию о расположении оптовых "закладок" наркотиков синтетического происхождения, забирал их из тайников и фасовал по дозам, которые раскладывал на территории Бийска. 18 мая 2017 года при сбыте очередной партии подростка задержали сотрудники полиции. Из "тайников" он выдал 6 пакетиков с наркотическим средством общей массой 2,86 грамма, что является крупным размером. В ходе личного досмотра у него изъяли еще 4 пакетика с наркотиком, приготовленного для сбыта.

В настоящее время следствие осуществляет дальнейший сбор и закрепление имеющихся доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. По данной статье подростку грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, однако в силу возраста его не смогут посадить больше, чем на 10 лет.

СУ СКР по Алтайскому краю отмечает, что к сбыту наркотических средств часто привлекаются подростки в возрасте от 16 до 18 лет, желающие заработать "легкие" деньги. Гражданам напоминают о том, что незаконный оборот наркотических средств влечет за собой уголовную ответственность, предусматривающую суровое наказание в том числе для несовершеннолетних.