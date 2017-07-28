В Горном Алтае нашли мастерскую по кости возрастом две тысячи лет

Значимость находок заключается в том, что ранее места производства костяных изделий на Алтае никто детально не исследовал.

"В текущем археологическом сезоне на городище Черемшанка в Горном Алтае были обнаружены два сломанных костяных варгана возрастом около 2 тыс. лет, которые были сделаны из ребер копытного животного. Недалеко от находок археологи выявили все признаки древней косторезной мастерской сарматского времени. Изделия из кости и рога нередко находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто не детально не исследовал", — сообщает пресс-служба.

На месте мастерской археологи нашли отходы косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень.

Городище Черемшанка относится к майминской культуре.