В Горном Алтае нашли мастерскую по кости возрастом две тысячи лет

Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили во время раскопок в городище Черемшанка в Республике Алтай древнюю косторезную мастерскую, которая существовала приблизительно около 2 тыс. лет назад. Об этом сообщает пресс-служба института.
Значимость находок заключается в том, что ранее места производства костяных изделий на Алтае никто детально не исследовал.
"В текущем археологическом сезоне на городище Черемшанка в Горном Алтае были обнаружены два сломанных костяных варгана возрастом около 2 тыс. лет, которые были сделаны из ребер копытного животного. Недалеко от находок археологи выявили все признаки древней косторезной мастерской сарматского времени. Изделия из кости и рога нередко находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто не детально не исследовал", — сообщает пресс-служба.
На месте мастерской археологи нашли отходы косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень.
Городище Черемшанка относится к майминской культуре.
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