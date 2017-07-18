В Кремле обратили внимание, как "пели и плясали" на свадьбе дочери кубанской судьи

"Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете, конечно, следим за разными новостями, в том числе, обратили внимание и на эти", — сказал Песков. Он подчеркнул, что "реагировать на подобные проявления" не является прерогативой Кремля — для этого есть другие ведомства, пишет Lenta.ru.

17 июля в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что изучат сведения о тратах на празднество, отмечает ТАСС.

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила свадьбу дочери за два миллиона долларов, пригласив на торжество звезд российской эстрады — сообщил в Instagram адвокат Сергей Жорин.

"Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде", — написал он.

Запись юристу прислал один из гостей мероприятия. "Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы", — указал Жорин. На опубликованных им кадрах видны певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. Как писала kp.ru, присутствующих также развлекали Иосиф Кобзон и Вера Брежнева, а в подарок молодожены — девушка по имени Софья и сотрудник краевого управления Следственного комитета — получили Bentley.

Вскоре после разразившегося скандала до судьи дозвонилась "Российская газета". В интервью изданию судья рассказала, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец ее дочери, с которым она уже не состоит в браке.

"Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери", - рассказала она, подчеркнув, что озвученная ранее сумма в два миллиона долларов - "взята из потолка".

Собеседница "РГ" добавила, что звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей. По ее словам, ее бывший муж грузин по национальности, поэтому ничего удивительного в том, что торжество посетили грузины Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе.

"С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет", - рассказала судья, пишет mk.ru.

Торжество состоялось 10 июня.