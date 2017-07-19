В Крыму будут "мониторить настроения" туристов из-за закона о курортном сборе

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Сегодня, 20:10.
Туризм

В Крыму создадут рабочую группу, которая будет мониторить настроения туристов из-за закона о курортном сборе. Об этом на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксенов.

Крым.
Крым. Фото: СС0.

Он отметил, что курортный сбор — это эксперимент. "Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, обязательно учтем общественное мнение. При необходимости будем вносить коррективы", — написал Аксенов.

Глава республики назвал закон о курортном сборе важным для региона, так как это "придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктуры".

Закон в третьем, окончательном, чтении 19 июля принят Госдумой РФ. Документ вступит в силу с 1 мая следующего года, эксперимент будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. 

Согласно законопроекту, размер сбора не должен превышать 100 рублей в день, а конкретные ставки будут определять регионы. Законопроектом также определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора". 

Туроператоры идею курортного сбора не одобрили, пишет znak.com.

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