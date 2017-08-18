В Крыму при странных обстоятельствах погиб алтайский призывник

8 августа парень перестал выходить на связь с родственниками. До этого парень лежал в санчасти. 14 августа командование объявило его в розыск, а 16 августа крымские СМИ сообщили, что его тело обнаружили повешенным на режимной охраняемой территории соседней части.

По данному факту идет следствие. Мама Валерия при содействии односельчан вылетела в Крым, сообщает "Змеиногорский вестник".

Сослуживцы версию самоубийства считают маловероятной. Тело призывника уже доставили в Симферополь в бюро судебно-медицинской экспертизы, военные следователи приступили к работе, сообщают "Вести-Алтай". Воинскую часть ждет комплексная проверка. Однако в крымском военкомате сообщили, что еще не получали официального сообщения из воинской части о гибьели парня и деталями произошедшего не располагают.

Altapress.ru приносит искренние соболезнования семье Валерия Ковальчука.