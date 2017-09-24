В МЧС предупредили, что в октябре на Алтае будет по-летнему жарко

Как ранее рассказали в Гидрометцентре, октябрь на юге Сибири ожидается теплее, чем обычно. В МЧС уточнили, что средняя месячная температура воздуха ожидается +2…+7С, что выше нормы на 1,5—2 градуса.

При этом в первой половине месяца придет "бабье лето". В этот период ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +6…+11С до 0…+5С, а днем от +20…+25С до +6…+11С.

В четвертой и пятой пятидневках намечается понижение температуры воздуха ночью до -4…-9С, местами до -14С, днем до 0…+5С.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по северо-западу Алтайского края около нормы (20-48 мм, в предгорных районах 56-116 мм).

Осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, ожидаются во второй, четвертой и шестой пятидневках месяца.