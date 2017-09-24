В Гидрометцентре сказали, когда из Западной Сибири уйдет снежный арктический циклон

Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Настя Котова vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Витёк Мишустин vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Диана Шадрина vk.com/barneos22. Первый снег. Фото: vk.com/act54. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Ирина Черникова vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Ксюша Есина vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Алексей Шипилов vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Olga Kuznetcova vk.com/barneos22. На трассе Алейск—Усть-Калманка. 23 сентября 2017 года. Фото: Владимир Кузьмин vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Ирина Черникова vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Olga Kuznetcova vk.com/barneos22. Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Витёк Мишустин vk.com/barneos22.

Роман Вильфанд,

глава Гидрометцентра России:

Наиболее уверенно мы можем сказать, что выше нормы температура будет по югу Европейской территории России, Черноземным областям и в Сибири.

По мнению Вильфанда, не все сибиряки недовольны ранним снегом: те, кто любит горные лыжи, с нетерпением ждут, когда трассы покроются снегом.

Напомним, что в субботу и в воскресенье снег шел в Новосибирской, Кемеровской, Томской области и на Алтае.

В Гидрометцентре также сообщили, с 22 сентября в южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря. Пройдут дожди, по ночам не исключен мокрый снег. Арктическое вторжение на юге Западной Сибири обеспечит температуры на 5-8 градусов ниже нормы. В ночь на воскресенье заморозки прогнозировали на большей части региона. Термометры покажут от -1...-6С. Холодно будет и днем. Из-за циклона на юге Западной Сибири и на Урале местами появится временный снежный покров.

Циклон смещается на восток. Уже к воскресенью доберется до Иркутской области. Похолодает там в начале следующей недели. Температура будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

А вот на севере Сибири в ближайшие дни будет теплее обычного.