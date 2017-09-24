В Гидрометцентре сказали, когда из Западной Сибири уйдет снежный арктический циклон

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "РГ", что в Сибири уже лег снег, но это временный покров. На октябрь температуры в этом регионе прогнозируются выше нормы. Поэтому снег скоро растает.
Роман Вильфанд,
глава Гидрометцентра России:
Наиболее уверенно мы можем сказать, что выше нормы температура будет по югу Европейской территории России, Черноземным областям и в Сибири.
По мнению Вильфанда, не все сибиряки недовольны ранним снегом: те, кто любит горные лыжи, с нетерпением ждут, когда трассы покроются снегом.
Напомним, что в субботу и в воскресенье снег шел в Новосибирской, Кемеровской, Томской области и на Алтае.
В Гидрометцентре также сообщили, с 22 сентября в южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря. Пройдут дожди, по ночам не исключен мокрый снег. Арктическое вторжение на юге Западной Сибири обеспечит температуры на 5-8 градусов ниже нормы. В ночь на воскресенье заморозки прогнозировали на большей части региона. Термометры покажут от -1...-6С. Холодно будет и днем. Из-за циклона на юге Западной Сибири и на Урале местами появится временный снежный покров.
Циклон смещается на восток. Уже к воскресенью доберется до Иркутской области. Похолодает там в начале следующей недели. Температура будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса.
А вот на севере Сибири в ближайшие дни будет теплее обычного.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.