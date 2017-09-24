В Барнауле падают снежинки. Жители Алтая делятся кадрами с первым снегом

24 сентября в Барнауле пошел первый снег. Пока в краевой столице падают редкие снежинки, жители других городов и сел Алтая выкладывают снимки с засыпанными снегом дорогами, домами и огородами.
Снег в Алтайском крае пошел еще в субботу. Как ранее писал altapress.ru, первыми в этом году увидели снежинки жители западных районов края. Также снег 23 сентября выпал в Белокурихе. А в ночь на воскресенье он шел на трассе Алейск—Усть-Калманка, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
24 сентября снег пошел в Рубцовске. В отдельных районах Горного Алтая снегопады были в начале недели, а в субботу и утром в воскресенье снег пошел уже в популярных туристических местах в Чемальском районе и в столице региона.
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Барнаульцы пока делятся в соцсетях снимками и видео с редкими снежинками:
Синоптики сообщают, что на большей территории края в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Переменная облачность. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём +1…+6С.
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