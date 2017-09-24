В Барнауле падают снежинки. Жители Алтая делятся кадрами с первым снегом

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Сегодня, 09:07.
Жизнь

24 сентября в Барнауле пошел первый снег. Пока в краевой столице падают редкие снежинки, жители других городов и сел Алтая выкладывают снимки с засыпанными снегом дорогами, домами и огородами.

На трассе Алейск—Усть-Калманка. 23 сентября 2017 года.
На трассе Алейск—Усть-Калманка. 23 сентября 2017 года. Фото: Владимир Кузьмин vk.com/barneos22.

Снег в Алтайском крае пошел еще в субботу. Как ранее писал altapress.ru, первыми в этом году увидели снежинки жители западных районов края. Также снег 23 сентября выпал в Белокурихе. А в ночь на воскресенье он шел на трассе Алейск—Усть-Калманка, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

24 сентября снег пошел в Рубцовске. В отдельных районах Горного Алтая снегопады были в начале недели, а в субботу и утром в воскресенье снег пошел уже в популярных туристических местах в Чемальском районе и в столице региона.

Доброе утро!🗻❄ #алтай #отпуск #чыгыш #друзья #иранаташа #жестокиеантра

Публикация от Алина Юрьевна Макарова (@alinamakarova_tr)

❄❄❄🌬#понеслась #снег #осень #Алтай #РА #горноалтайск #Altai #altairepublic

Публикация от Иришка💖 (@irishka_flor)

#Алтай#Горный# 24.09

Публикация от Екатерина (@vishenka.miss.love)

Йхуу! Спешим Вам сообщить радостную весть, дорогие любители зимних горных видов спорта!🏂🎿 На вершине горы Малая Синюха сегодня выпал первый снег 🗻 ❄ Это означает, что до открытия горнолыжного сезона осталось совсем немного! Готовьте лыжи, сноуборды и ватрушки 😃 Мы ждем Вас на Всесезонном курорте «Манжерок»! За фото спасибо @krisrina_gerter #алтай #манжерок #горы #первыйснег #курорт #altai #mangerok #mountains #resort #firstsnow

Публикация от Всесезонный курорт Манжерок (@mangerok04)

С первым снегом! #первыйснег #белокуриха #24сентября #снегвсентябре

Публикация от Мария Колтакова (@mariiakoltakova)

#первыйснег

Публикация от Александр Мясников (@alec111111)

С первым снегом!!! Ох, как же зиму не хочется(( #снег #первыйснег #снегзаокном

Публикация от Варвара (подарки ручн. работы) (@warja22)

Барнаульцы пока делятся в соцсетях снимками и видео с редкими снежинками:

Первый снег

Публикация от юлия скурихина (@iuliia_skurikhina)

Первый снег❄️❄️❄️

Публикация от Татьяна Ягодкина (@tanusya82)

С первым снегом, друзья! #первыйснег

Публикация от Mary (@mary_milosh)

#первыйснег2017❄️

Публикация от @vadimo515pe

Хороший в Барнауле сентябрь. P.S Кто не понеял снег пошёл. #первыйснег

Публикация от Анастэйша Вайловская (@anastasia_vailovskaya_)

Синоптики сообщают, что на большей территории края в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Переменная облачность. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём +1…+6С.

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