В Барнауле падают снежинки. Жители Алтая делятся кадрами с первым снегом

Снег в Алтайском крае пошел еще в субботу. Как ранее писал altapress.ru, первыми в этом году увидели снежинки жители западных районов края. Также снег 23 сентября выпал в Белокурихе. А в ночь на воскресенье он шел на трассе Алейск—Усть-Калманка, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

24 сентября снег пошел в Рубцовске. В отдельных районах Горного Алтая снегопады были в начале недели, а в субботу и утром в воскресенье снег пошел уже в популярных туристических местах в Чемальском районе и в столице региона.

Барнаульцы пока делятся в соцсетях снимками и видео с редкими снежинками:

Синоптики сообщают, что на большей территории края в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд. Переменная облачность. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днём +1…+6С.