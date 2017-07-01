В Москве задержали более 300 авиарейсов из-за непогоды (обновлено)

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Сегодня, 10:28.
Происшествия

Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в эту субботу в аэропортах Москвы, пишет ТАСС.

В аэропорту Домодедово задержаны 53 вылета, еще четыре ожидают позднего прибытия. В аэропорту Шереметьево, где почти полностью затопило летное поле, задерживаются 284 рейса, 35 отменены. Еще 11 рейсов задерживаются во Внуково.

Ранее в Росавиации сообщили о задержке более 130 рейсов из-за сложных метеоусловий. Ливень, обрушившийся вчера на столицу побил рекорд – выпало больше 70 % июньской нормы осадков.

Напомним, по предварительной оценке, в пятницу из-за непогоды в Москве погибло два человека (42-летний мужчина скончался после удара молнии, еще одного задавило бетонной плтитой), девять пострадали, шквалистый ветер, порывы которого достигали 22 м/с, повалил более 100 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

Обновление на 12:00 по местному времени:

В аэропортах Москвы задержано уже 450 авиарейсов и более 40 отменены.

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