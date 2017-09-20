В Новоалтайске могут создать территорию опережающего развития

Власти Алтайского края предложили создать территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Новоалтайске. Заявку региона представили в Минэкономразвития РФ.
Механизм ТОР позволит повысить инвестиционную привлекательность моногорода, поможет созданию новых рабочих мест и наполнению городского бюджета.
Сейчас разместить новые и расширить действующие производства на территории ТОР решили семь инвесторов. По их расчетам, положительный эффект от заявленных проектов для краевого и местного бюджетов за период функционирования ТОР превысит 1,4 млрд рублей.
В августе Минэкономразвития РФ уже одобрило создание ТОР в Заринске.
Ранее сообщалось, что в планах у инвесторов в Новоалтайске — организация терминала по хранению, расфасовке и упаковке готовой продукции, строительство литейного завода, завода металлических конструкций. Также в рамках ТОР предусматривается строительство школы, детского сада, спортивных площадок, культурно-спортивного комплекса, ремонт городских дорог, создание парков отдыха.
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