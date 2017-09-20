В Новоалтайске могут создать территорию опережающего развития

Механизм ТОР позволит повысить инвестиционную привлекательность моногорода, поможет созданию новых рабочих мест и наполнению городского бюджета.

Сейчас разместить новые и расширить действующие производства на территории ТОР решили семь инвесторов. По их расчетам, положительный эффект от заявленных проектов для краевого и местного бюджетов за период функционирования ТОР превысит 1,4 млрд рублей.

В августе Минэкономразвития РФ уже одобрило создание ТОР в Заринске.

Ранее сообщалось, что в планах у инвесторов в Новоалтайске — организация терминала по хранению, расфасовке и упаковке готовой продукции, строительство литейного завода, завода металлических конструкций. Также в рамках ТОР предусматривается строительство школы, детского сада, спортивных площадок, культурно-спортивного комплекса, ремонт городских дорог, создание парков отдыха.