В Новосибирске задерживают вылет во Вьетнам из-за лопнувшего стекла самолета

Пассажиры, в том числе из Барнаула, должны были улететь в Камрань на борту Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly 6 августа в 10:45. Андрей Узлов, который летит во Вьетнам с семьей, рассказал изданию, что вылет сначала отложили до 14.00, потом до 21.00, а потому до 00.00.

В справочной Толмачево лаконично сообщили, что причина задержки — "подготовка самолета". Корреспондент НГС.НОВОСТИ дозвонилась до представителей авиакомпании Pegas Fly, представившись знакомой пассажира. Ей сообщили, что у самолета лопнуло лобовое стекло, его ждут для замены. Также в авиакомпании добавили, что туристов отправили в Gorsky City Hotel, где бесплатно разместили.

На рейс зарегистрировалось более 200 человек, сообщают пассажиры. Они уже прошли паспортный контроль и таможню.