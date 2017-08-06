В Новосибирске задерживают вылет во Вьетнам из-за лопнувшего стекла самолета

Пассажирам рейса из новосибирского Толмачево во Вьетнам пришлось задержаться в аэропорту 6 августа. Пока путешественникам сообщают о вылете в 00.00 часов, но это уже третье время, в которое обещают отправить самолет. Причина задержки – треснувшее лобовое стекло второго пилота, пишет НГС.НОВОСТИ.
Пассажиры, в том числе из Барнаула, должны были улететь в Камрань на борту Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly 6 августа в 10:45. Андрей Узлов, который летит во Вьетнам с семьей, рассказал изданию, что вылет сначала отложили до 14.00, потом до 21.00, а потому до 00.00.
В справочной Толмачево лаконично сообщили, что причина задержки — "подготовка самолета". Корреспондент НГС.НОВОСТИ дозвонилась до представителей авиакомпании Pegas Fly, представившись знакомой пассажира. Ей сообщили, что у самолета лопнуло лобовое стекло, его ждут для замены. Также в авиакомпании добавили, что туристов отправили в Gorsky City Hotel, где бесплатно разместили.
На рейс зарегистрировалось более 200 человек, сообщают пассажиры. Они уже прошли паспортный контроль и таможню.
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