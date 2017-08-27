В Новосибирской области на молодую женщину напала медведица

В пресс-службе областной полиции рассказали, что женщина вместе с родственниками собирала грибы у села Кыштовка и неожиданно наткнулась на медведицу. Рядом был медвежонок, поэтому его мать повела себя агрессивно. Очевидцы не сразу смогли спасти женщину и вызвать подмогу. Когда сотрудники полиции приехали на место, то медведя уже не было.

С рваными ранами головы и лица пострадавшую доставили в больницу. Проверка по происшествию продолжается.