В России парфюмерия подорожает в два раза

Парфюмерно-косметическая продукция в России может подорожать в 1,5-2 раза с начала 2018 года, сообщает газета "Известия".
Это связно с тем, что производителей этой категории товаров могут обложить акцизами — 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ.
Замминистра Минфина Илья Трунин считает, что это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.
Многие эксперты с ним не согласны. Они уверяют, что подавляющее большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог. По предварительным подсчетам, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога.
Специалисты считают, что сейчас есть нормы, которые позволяют проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции.
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