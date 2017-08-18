В России парфюмерия подорожает в два раза

Это связно с тем, что производителей этой категории товаров могут обложить акцизами — 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ.

Замминистра Минфина Илья Трунин считает, что это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.

Многие эксперты с ним не согласны. Они уверяют, что подавляющее большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог. По предварительным подсчетам, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога.

Специалисты считают, что сейчас есть нормы, которые позволяют проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции.