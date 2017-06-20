В Рубцовске МЧСник спас ребенка по телефону

В Рубцовске начальник караула 32 пожарно-спасательной части Константин Кострыкин помог очевидцам спасти шестилетнего мальчика, который наглотался воды. Мужчина объяснял как провести реанимационные мероприятия по телефону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вечером 17 июня в центральный пункт пожарной связи позвонила женщина и сообщила, что в районе моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту на её глазах ушел под воду маленький ребенок. Очевидцы достали мальчика из воды в бессознательном состоянии.
На звонок женщины ответила радиотелефонист 4 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Елена Ефимова. Она вызвала на место бригаду неотложной медицинской помощи, а потом перезвонила женщине, чтобы поинтересоваться состоянием ребенка. С её слов стало понятно, что ребенок по-прежнему без сознания. И тогда начальник караула 32 пожарно-спасательной части Константин Кострыкин, который в этот момент находился в диспетчерской, стал по телефону консультировать мужчин, находившихся рядом с ребенком. Очевидцы происшествия смогли удалить воду из легких мальчика, провести искусственную вентиляцию лёгких.
"Наше общение продолжалось около 6 минут, всё это время они следовали моим советам. И наконец я услышал в трубке детский плач. Ребёнок пришёл в себя, главная опасность позади. Поняв что мальчика удалось откачать, я сказал очевидцам, чтобы они не отходили от ребёнка, наблюдали за пострадавшим, поддерживали его до приезда бригады медиков", — рассказал Константин Кострыкин.
Мальчик был госпитализирован в детскую больницу, состояние его стабильно.
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