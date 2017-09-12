В Санкт-Петербурге упал метеорит. Жители города делятся видео в сети

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Сегодня, 06:16.
Происшествия

Вечером 11 сентября жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заметили в небе объект, напоминающий падающий на Землю крупный метеорит. Это явление было зафиксировано видеорегистраторами, съемки появились в сети.

НА кадрах виден огненный шар, летящий с неба.

По данным Online47.ru, метеорит видели в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти, в Сосновом Бору, Пушкине и Сестрорецке.

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