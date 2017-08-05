В сети появилось видео о том, как Путин два часа ловил щуку в Туве

Напомним, днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что во время почти двухдневной остановки в Туве Путин побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Самым захватывающей частью отдыха стала рыбалка. Президент два часа пытался поймать большую, но очень осторожную щуку. Первые эпизоды видео сняты камерой Go Pro, прикрепленной к голове президента, в них показано, как он охотился за щукой, далее он вытаскивает огромную рыбу из воды и отдает на лодку.