В суде Сургута обвиняемый в тяжких преступлениях изувечил себя

В Сургутском городском суде подсудимый порезал себе руки прямо во время заседания.
Информацию подтвердили в пресс-службе суда, сообщает URA.ru.
Инцидент произошел во время закрытого судебного заседания. "Подсудимый при рассмотрении Сургутским городским судом уголовного дела в его отношении порезал себе руки в области локтевого сустава неустановленным металлическим предметом. Сотрудники суда вызвали скорую помощь, подсудимый госпитализирован", — прокомментировала инцидент ответственная за работу со СМИ помощник судьи Диана Андреева.
Подсудимый обвинялся сразу по четырем тяжким статьям — "Вымогательство", "Угроза убийством", "изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам", "Насильственные действия, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, заражение его ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия".
Устанавливается, чем подсудимый порезал себе руки и как он умудрился пронести этот предмет в зал суда.
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