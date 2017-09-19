В суде Сургута обвиняемый в тяжких преступлениях изувечил себя

Информацию подтвердили в пресс-службе суда, сообщает URA.ru.

Инцидент произошел во время закрытого судебного заседания. "Подсудимый при рассмотрении Сургутским городским судом уголовного дела в его отношении порезал себе руки в области локтевого сустава неустановленным металлическим предметом. Сотрудники суда вызвали скорую помощь, подсудимый госпитализирован", — прокомментировала инцидент ответственная за работу со СМИ помощник судьи Диана Андреева.

Подсудимый обвинялся сразу по четырем тяжким статьям — "Вымогательство", "Угроза убийством", "изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам", "Насильственные действия, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, заражение его ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия".

Устанавливается, чем подсудимый порезал себе руки и как он умудрился пронести этот предмет в зал суда.