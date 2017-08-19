В центре Сургута вооруженный ножом человек ранил восьмерых прохожих

В двенадцатом часу дня в центре Сургута неизвестный мужчина, вооруженный ножом напал на прохожих. С травмами различной тяжести госпитализированы восемь человек.
Преступник шел по центральным улицам города и наносил удары ножом по встречным людям.
Вызванный наряд патрульно-постовой службы ликвидировал злоумышленника на месте.
Следователи и криминалисты регионального СУСКа работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего, сообщают в пресс-службе ведомства, пишет "Тюменская линия".
На теле мужчины обнаружено устройство, похожее на пояс смертника, пишет Znak.com со ссылкой на агентство К-Информ, в расположении которого оказались кадры и видео с места происшествия.
При этом следственные органы пока отказываются говорить СМИ, рассматривают ли версию теракта в ходе расследования уголовного дела о нападении неизвестного с ножом на прохожих в Сургуте. В пресс-службе управления СКР по ХМАО Znak.com не ответили на этот вопрос, отметив, что вся официальная информация на данный момент представлена в пресс-релизе.
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