В Twitter зарубежного издания Алтай назвали незаселенной китайской территорией

"Полюбуйтесь красотами Алтая — незаселенной территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая", — написало издание.

Check out some of the autumn scenery in Altay, a remote and sparsely populated part in NW China's Xinjiang Uygur autonomous region. pic.twitter.com/d3frx7h8cx — China Daily (@ChinaDailyUSA) 2 октября 2017 г.

Твит вызвал возмущение со стороны русскоговорящей публики. "Не рановато Россию делить начали?" — спрашивает один из пользователей. Между тем у китайцев есть свой Алтай — это городской уезд на севере автономного района, место пребывания правительства округа Алтай, входящего в Или-Казахский автономный округ, пишет znak.com.

Факт

Городской уезд Алтай имеет границы на северо-западе с уездом Бурчун, на западе с уездом Зимунай, на юге и востоке с уездом Бурултокай (Фухай), а на севере проходит государственная граница с Монголией, протяженность которой составляет 89 км.