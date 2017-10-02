В Twitter зарубежного издания Алтай назвали незаселенной китайской территорией

Сегодня, 14:16.
Жизнь

В официальном Twitter китайского издания China Daily подписчикам предложили полюбоваться красотами Алтая, выложив несколько впечатляющих фото природы.

Китай.
Китай. Фото: Людмила Белозерских.

"Полюбуйтесь красотами Алтая — незаселенной территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая", — написало издание.

Твит вызвал возмущение со стороны русскоговорящей публики. "Не рановато Россию делить начали?" — спрашивает один из пользователей. Между тем у китайцев есть свой Алтай — это городской уезд на севере автономного района, место пребывания правительства округа Алтай, входящего в Или-Казахский автономный округ, пишет znak.com. 

Факт

Городской уезд Алтай имеет границы на северо-западе с уездом Бурчун, на западе с уездом Зимунай, на юге и востоке с уездом Бурултокай (Фухай), а на севере проходит государственная граница с Монголией, протяженность которой составляет 89 км.

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