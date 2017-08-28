В убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"

"В убийстве Стаса Думкина подозревается 23-летний Корней Макаров", — сказал источник агентства в правоохранительных органах и отметил, что подозреваемый является сыном актера Сергея Макарова.

По данным источника, 13 августа 29-летний питерский блогер Стас Думкин гулял в парке с друзьями, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. После они избивать молодого человека. Потерпевшего доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").

В свою очередь, старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. "Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по Москве призывает лицо, принимавшее участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы", — сообщила она. По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что в одной из московских больниц скончался актер Казимир Лиске, сыгравший одну из эпизодических ролей в сериале "Интерны". Мужчина случайно выпал из окна из своей московской квартиры, находящейся на пятом этаже.