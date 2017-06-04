Фотофакты. В Лондоне произошла серия терактов. Посольство РФ опубликовало "экстренный телефон"

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Сегодня, 10:01.
Происшествия

На Лондонском мосту микроавтобус на полной скорости врезался в прохожих.

Лондон.
Лондон. Фото: СС0.

Есть пострадавшие и жертвы, но данные о них расходятся.

BBC сообщает о "более чем одном" погибшем, а The Telegraph — о том, что число раненых может достигать 15-20.

После наезда стало известно о нападении на близлежащем рынке Боро. Там вооруженный ножом неизвестный колол людей, по предварительной информации, в ресторане.

Очевидцы рассказали, что у них на глазах "мужчина в красном с длинным ножом" три раза вонзил его в человека, который пытался его остановить. Однако позднее СМИ сообщили, что речь идет о стрельбе.



Еще один инцидент произошел в районе Воксхолл на юго-западе города.

Возможно, атаки были скоординированными. Полиция сообщила о розыске трех вооруженных лиц, причастных к инциденту с белым микроавтобусом на мосту. Телеканал Sky передал, что арестован один подозреваемый.

Вскоре стало известно о задержании второго.

Лондонский мост оцепила полиция, всех, кто там был, эвакуировали. Сотрудники полиции прочесали расположенную рядом станцию метро. В городе паника.

Российское посольство сообщает телефон для экстренных случаев нашим согражданам.

О случившемся поставлена в известность премьер-министр страны Тереза Мэй, а также президент США Дональд Трамп. По словам Мэй, "ужасный инцидент" в столице рассматривается как "потенциальный акт террора".

Обычные жители Лондона принимают активное участие в организации психологической и не только помощи тем, кто пострадал при терактах этой ночью. Многие предлагают свои квартиры, комнаты тем, кто не может выбраться из центра города в связи с транспортным коллапсом и по причине страха за свою жизнь.

Британия еще не отошла от двух терактов, случившихся весной. Совсем недавно, 23 мая, на стадионе в Манчестере взорвался 22-летний смертник Салман Абеди; погибли 23 человека, в основном дети и подростки.

22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента в Лондоне 52-летний террорист Халид Масуд на машине сбил прохожих и полицейских. Потом нападавший бросил машину и с ножом в руках набросился на сотрудника полиции у палаты. Погибли пять человек, пострадали около 50. Преступник был застрелен правоохранителями, пишет "Росбалт".

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