Должен ли новый собственник жилья оплачивать долги "старого"?

Артем из Барнаула спрашивает: "Я приобрел квартиру на вторичном рынке. Оформлением документов занимались риэлторы. Позже выяснилось, что у бывшей владелицы квартиры большой долг за электроэнергию. Право собственности уже переоформлено. Кто должен рассчитываться за накопившиеся долги?"
В "Барнаульской горэлектросети" ответили:
За долги придется рассчитываться вам, а взыскать деньги с предыдущего владельца можно будет только через в суд. Мы настоятельно рекомендуем всем абонентам перед подписанием договора купли-продажи обращаться в расчетную группу энергоснабжающей организации. По указанному вами адресу проверят наличие задолженности за электроэнергию. При оформлении документов ни в коем случае не нужно надеяться на услуги риэлторов. К нам поступает достаточно заявок от населения с подобными проблемами, поэтому примеров с отрицательным опытом очень много. Проверка счета занимает всего 15-20 минут, а в результате новый собственник избавится от ответственности за чужие долги.
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