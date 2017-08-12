Должен ли новый собственник жилья оплачивать долги "старого"?

За долги придется рассчитываться вам, а взыскать деньги с предыдущего владельца можно будет только через в суд. Мы настоятельно рекомендуем всем абонентам перед подписанием договора купли-продажи обращаться в расчетную группу энергоснабжающей организации. По указанному вами адресу проверят наличие задолженности за электроэнергию. При оформлении документов ни в коем случае не нужно надеяться на услуги риэлторов. К нам поступает достаточно заявок от населения с подобными проблемами, поэтому примеров с отрицательным опытом очень много. Проверка счета занимает всего 15-20 минут, а в результате новый собственник избавится от ответственности за чужие долги.