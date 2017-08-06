Западные СМИ восхитились Путиным без сорочки

378
Сегодня, 08:58.
Жизнь

Западные СМИ прокомментировали отпуск российского президента Владимира Путина в Туве, где он удачно поохотился на щуку. Журналисты обратили внимание на прекрасную физическую форму лидера государства, пишет "Российская газета"

Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае.
Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае. Фото: kremlin.ru.

Вывод о хорошей физической форме Путина сделали журналисты Daily Mail. Издание написало, что политик "без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце". Он "здоров, силен и полон энергии", а также мотивирует соотечественников на то, чтобы те по его примеру, проводили отпуск на Родине, а не за границей, добавляет РИА Новости.

Канадская газета Toronto Sun. поместила снимок Владимира Путина, уверенно управляющего моторной лодкой на горной реке. Издание Time, в свою очередь, отмечает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.

На Youtube появились видео о подводной рыбалке Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин два часа "гонялся за щукой", подробности подводной охоты зафиксированы с помощью специальной камеры GoPro.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров