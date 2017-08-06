Западные СМИ восхитились Путиным без сорочки

Западные СМИ прокомментировали отпуск российского президента Владимира Путина в Туве, где он удачно поохотился на щуку. Журналисты обратили внимание на прекрасную физическую форму лидера государства, пишет "Российская газета".
Вывод о хорошей физической форме Путина сделали журналисты Daily Mail. Издание написало, что политик "без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце". Он "здоров, силен и полон энергии", а также мотивирует соотечественников на то, чтобы те по его примеру, проводили отпуск на Родине, а не за границей, добавляет РИА Новости.
Канадская газета Toronto Sun. поместила снимок Владимира Путина, уверенно управляющего моторной лодкой на горной реке. Издание Time, в свою очередь, отмечает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.
"Дональд, как там санкции?" pic.twitter.com/rSsXUEni0c— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 августа 2017 г.
На Youtube появились видео о подводной рыбалке Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин два часа "гонялся за щукой", подробности подводной охоты зафиксированы с помощью специальной камеры GoPro.
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