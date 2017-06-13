Застреленного экс-депутата Вороненкова встретили живым в Тель-Авиве

Беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве два месяца назад, увидели живым в Израиле.
Он якобы появился на одной из улиц в Тель-Авиве, сообщают "Дни.ру".
Живого мертвеца увидела завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева. "Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", — утверждает Дунаева.
Женщина не пыталась выяснить, настоящий ли перед ней Вороненков или его двойник. "Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше", — отметила она, пишет ura.ru.
Журналисты полагают, что Вороненков вполне мог оказаться за границей. Этим фактом можно объяснить бодрое настроение жены Вороненкова Марии Максаковой на его похоронах. Не исключено, что экс-депутат мог разыграть собственную кончину, чтобы избежать реальной расправы.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, сообщало "Федеральное агентство новостей". По данным "Национальной службы новостей", киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.