Застреленного экс-депутата Вороненкова встретили живым в Тель-Авиве

Он якобы появился на одной из улиц в Тель-Авиве, сообщают "Дни.ру".

Живого мертвеца увидела завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева. "Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", — утверждает Дунаева.

Женщина не пыталась выяснить, настоящий ли перед ней Вороненков или его двойник. "Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше", — отметила она, пишет ura.ru.

Журналисты полагают, что Вороненков вполне мог оказаться за границей. Этим фактом можно объяснить бодрое настроение жены Вороненкова Марии Максаковой на его похоронах. Не исключено, что экс-депутат мог разыграть собственную кончину, чтобы избежать реальной расправы.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, сообщало "Федеральное агентство новостей". По данным "Национальной службы новостей", киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.