Алтайский край получит 480 млн рублей на завершение строительства тубдиспансера

Алтайский край попал в государственную программу "Развитие здравоохранения" на 2018-2020 годы. На достройку краевого противотуберкулезного диспансера выделят 480 миллионов.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Деньги будут выделят поэтапно. В 2018 году — 150 млн, в 2019 —180 млн, в 2020 — 150 млн. Всю сумму не дают сразу, потому что поступает много запросов из других регионов.

По словам Валерия Елыкомова, проект уже прошел через Минэкономразвития и Минфин. Диспансер будут вводить в эксплуатацию поэтапно.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Краевой противотуберкулезный диспансер — это серьезное строение. Там специальная система очистных сооружений, особые корпусы и палаты. Существует очередность введения. То, что будет готово, сразу же начнет работать.

20 октября прошел аукцион на выполнение работ в "Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере". Победителем стала компания "Селф". Согласно документам, компания бизнесмена Нодара Шонии была единственным участником торгов. Стоимость работ составляет почти 830 млн. рублей.

Как ранее сообщал замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев, региональный минздрав искал подрядчика, чтобы разморозить строительство диспансера и наконец завершить его. Два контракта, которые были заключены с компанией "Стройгаз", расторгнуты.

Новый противотуберкулезный диспансер строят в Первомайском районе недалеко от Новоалтайска с 2013 года. Это будет многофункциональное восьмиэтажное здание.

Справка

"Селф" зарегистрирован в Томской области с 2002 года с уставным капиталом 47 млн рублей. Выручка за 2015 год (последние отчетные данные) 3 млрд 130,8 млн рублей, чистая прибыль —73,2 млн рублей, пишет краевое УФАС со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".

Компания возводит жилые дома и имеет большой портфель госконтрактов в Алтайском крае. Максимальное за последние пять лет число контрактов подписано в 2014 году — 22 шт. на общую сумму 4,59 млрд рублей. В апреле 2017 года"Селф" стал единственным участником конкурса на реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, и конкурсная комиссия приняла решение заключить с ней контракт на 122 млн рублей.