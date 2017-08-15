Недостроенный краевой тубдиспансер пока не получит федеральных денег

Этот вопрос губернатор Александр Карлин и депутат подняли во время визита в Барнаул полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Елыкомов рассказал, что первую очередь медицинского комплекса край построил за собственные средства, но чтобы запустить корпус в работу необходимо медицинское оборудование. Была сделана заявка в федеральный центр на 480 млн рублей, которые пойдут на его приобретение.

Однако в 2017 году деньги не поступят. На сегодняшний день заявка находится в Минфине РФ. Если средства удастся получить, то к концу 2018 года можно будет готовить запуск нового корпуса противотуберкулезного диспансера.

Полпред Сергей Меняйло пообещал оказать содействие в решении этого вопроса.

Напомни, что в апреле 2017 года депутат Елыкомов заявлял, что краю на на завершение строительства нового регионального противотуберкулезного диспансера выделят 300 млн рублей.

Как ранее сообщал замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев, сейчас региональный минздрав ищет подрядчика, чтобы разморозить строительство диспансера и наконец завершить его. Два контракта, которые были заключены с компанией "Стройгаз", расторгнуты. Сейчас объект законсервирован. Новый противотуберкулезный диспансер строят в Первомайском районе недалеко от Новоалтайска с 2013 года. В итоге это будет современное многофункциональное восьмиэтажное здание.

Общая сумма, которая требуется для полного завершения всех работ — более 800 млн рублей.