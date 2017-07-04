Алтайский минздрав рассказал, откуда берутся новые врачи в селах

О том, откуда берутся врачи в сельских больницах и какие "бонусы" ждут тех, кто едет туда на работу она рассказала на встрече руководства минздрава с членами фракции "Единой России" в АКЗС.

Одним из вопросов была именно обеспеченность городов и районов кадрами. Тамара Коростелева пояснила, что здесь решение проблемы идет из "трех источников".

Целевая подготовка

Если в 2015 году доля целевиков в Алтайском государственном медицинском университете составляла 50%, то к 2017 году она увеличилась до 73%. То есть большая часть студентов заключает целевые договоры с медицинскими организациями и впоследствии уедет туда на работу.

Таким методом в региональном минздраве за ближайшие несколько лет планируют повысить процент трудоустройства до 95%. Сегодня этот показатель составляет 85%.

"Земский доктор"

Программа "Земский доктор" реализуется в России с 2012 года и Алтайский край занимает лидирующее место в России и первое в Сибирском федеральном округе. Алтайский край — единственный регион, который трудоустроил по этой программе уже 147 человек. Это большой отрыв от Новосибирской и Кемеровской областей, где показатель меньше 100.

Все доктора получили одновременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб. Благодаря программе "Земский доктор" на 1,5% увеличилась обеспеченность квалифицированными кадрами сельских медучреждений.

С 2012 по 2015 год на работу в сельские медорганизации, благодаря программе, устроились 693 молодых врача. В плане на 2017 год трудоустроить 140 молодых специалистов.

"Сельский фельдшер"

По другой профильной программе "Сельский фельдшер" в 2017 году алтайский минздрав планирует обеспечить работой 30 человек. По признанию Тамары Коростелевой, практика показала, что молодежь готова ехать на работу в сельские ФАПы. Те, кто выходит "на передовую", помогают закрывать кадровую проблему.

Какие плюсы получают медики, которые согласились на работу в селах и малых городах?

при заключении соглашений с местными администрациями минздрав включает пункт о предоставлении ведомственной жилплощади молодому медработнику. Идет ежеквартальный мониторинг ситуации. Если нет муниципального жилья, идет компенсация арендной платы.

с 2017 года в Алтайском крае реализуется такая мера поддержки, как ежемесячная выплата всем, прибывшим на работу в поселки и малые города. Ее получают молодые специалисты со стажем работы до трех лет. В частности: специалисты хирургического профиля и врачи с высшим образованием ежемесячно получают 5 тыс. руб.; специалисты терапевтического профиля 2 тыс. руб.; средние медицинские работники — 1 тыс. руб.;

в каждом городе и районе вне очереди предоставляется место для ребенка медработника в детском саду.

работает программа обеспечения жильем семей медработников. Вступить в нее могут все молодые врачи и получить, в порядке очереди, жилье либо денежную выплату на его приобретение.

Ирина Долгова,

министр здравоохранения Алтайского края:

Мер по привлечению медиков в села у нас много, но пока все равно недостаточно. Чтобы как-то закрыть проблемные места мы с этого года усилили выездную помощь. На сегодняшний день в Алтайском крае созданы 222 мобильные бригады, которые напрямую работают с центральными районными больницами, в которых не хватает узких специалистов.

Министр также рассказала, что в планах ведомства закупить мобильные фельдшерско-акушерские пункты, потому что до сих пор в 160 алтайских селах нет даже ФАПа.