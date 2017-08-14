Барнаульским детям станет проще получить помощь хирургов

Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, стационар принимает детей и подростков из Барнаула и барнаульского медицинского округа с хирургическими заболеваниями. Лечение и реабилитация проходят в дневное время с использованием современных медицинских технологий.

Если дневной стационар по детской хирургии покажет свою эффективность, то подобные отделения откроют в детских больницах Бийска и Рубцовска.