Барнаульским детям станет проще получить помощь хирургов

В барнаульской детской больнице №7 заработал дневной стационар хирургического профиля. Проходить лечение здесь могут одновременно 20 ребятишек с травмами, которые не требуют круглосуточного наблюдения врачей. Это пилотный проект, который сначала решили опробовать именно в барнаульском медучреждении.
Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, стационар принимает детей и подростков из Барнаула и барнаульского медицинского округа с хирургическими заболеваниями. Лечение и реабилитация проходят в дневное время с использованием современных медицинских технологий.
Если дневной стационар по детской хирургии покажет свою эффективность, то подобные отделения откроют в детских больницах Бийска и Рубцовска.
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