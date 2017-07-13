Что такое электронный больничный и как им пользоваться?

4 Как это работает?

Уже при первом обращении врач через компьютер вносит всю необходимую информацию в электронную базу данных или электронную медицинскую карту. Потом он просто заходит в виртуальный кабинет и электронную карту больного, выбирает работу с листом нетрудоспособности.

При закрытии в электронном бланке врач должен проставить по инструкции галочки в нужных местах и закрепить все цифровой подписью. После того, как больничный закрыт, информация переходит по запароленным каналам связи в региональные отделения Фонда социального страхования и на место работы больного.

В электронном больничном указано название медучреждения, дата выдачи документа и его номер, длительность болезни, персональные данные пациента, причина нетрудоспособности. На его обработку дается десять дней.