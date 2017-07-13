Что такое электронный больничный и как им пользоваться?

С 1 июля альтернативой бумажным больничным стал электронный документ, который нельзя потрогать, потерять и подделать. До конца 2017 года их начнут выдавать во всех медучреждениях Алтайского края. Altapress.ru рассказывает, зачем было нужно нововведение и как "работает" электронный листок нетрудоспособности.
На самом деле, электронные больничные появились не 1 июля 2017 года, а гораздо раньше. В Москве, Белгородской и Астраханской областях их начали выдавать еще в 2014 году. Нормативный акт по ним вышел осенью 2015 года. Согласно постановлению, за 2017 год на электронные листки нетрудоспособности перейдут все медицинские учреждения России.
Это листок нетрудоспособности, который оформляют в автоматизированной информационной системе и ставят в нем электронную подпись. После этого документ пересылают в Фонд социального страхования и работодателям.
- пациент, который хочет получить электронный больничный, должен заполнить письменное согласие;
- чтобы выдавать и принимать документы нового образца и медицинская организация, и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями.
Уже при первом обращении врач через компьютер вносит всю необходимую информацию в электронную базу данных или электронную медицинскую карту. Потом он просто заходит в виртуальный кабинет и электронную карту больного, выбирает работу с листом нетрудоспособности.
При закрытии в электронном бланке врач должен проставить по инструкции галочки в нужных местах и закрепить все цифровой подписью. После того, как больничный закрыт, информация переходит по запароленным каналам связи в региональные отделения Фонда социального страхования и на место работы больного.
В электронном больничном указано название медучреждения, дата выдачи документа и его номер, длительность болезни, персональные данные пациента, причина нетрудоспособности. На его обработку дается десять дней.
Пока только 4 медучреждения:
- барнаульская городская больница №5;
- барнаульская городская больница №11;
- Павловская центральная районная больница;
- консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье".
- экономия времени пациента и врача;
- работнику не надо относить больничный в отдел кадров;
- пациент может отслеживать все стадии обработки документов, узнать время расчета и оплаты своего больничного. Все этапы можно увидеть в электронном личном кабинете на сайте Фонда социального страхования;
- можно не приходить в больницу и не сидеть в очередях, пока оформляют больничный. Из медицинского учреждения он автоматически поступит на место работы.
- теперь работодатель может не вести реальный архив и хранить бумажные больничные;
- единая информационная база позволит не вводить каждый раз заново данные пациента — все они будут храниться в компьютере.
- докторам нужно научиться работать с новыми компьютерными программами (впрочем, в Фонде социального страхования утверждают, что в этом нет ничего сложного);
- пожилым людям первое время может быть сложно привыкнуть к тому, что больничный нельзя потрогать и он находится где-то в виртуальном пространстве;
- неясно, что нужно делать, если вдруг в программе произойдет сбой или в неподходящий момент отключат электричество;
- не все работодатели, особенно в сельской местности, смогут оперативно перестроиться на новую систему.
По информации Фонда социального страхования, бумажные больничные не отменяются, но электронные листки нетрудоспособности становятся их удобной альтернативой. Еще несколько лет правомочными будут оба варианта.
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