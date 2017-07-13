В Алтайском крае только четыре медучреждения начали выдавать электронные больничные

Только три государственных и одно частное медучреждение Алтайского края внедрили у себя выдачу электронных больничных. До конца 2017 года не бумажный лист нетрудоспособности должен появиться во всех больницах и поликлиниках.
В качестве пилотных площадок региональный минздрав предоставил барнаульские больницы №5 и №11 и Павловскую центральную районную больницу. Из "частников" заявил об участии в проекте медицинский центр "Здоровье".
Как рассказали altapress.ru в Алтайском отделении Фонда социального страхования, электронные больничные создаются в автоматизированной информационной системе. Они заверяются электронной подписью и автоматически пересылаются в Фонд соцстрахования и работодателям по специальным каналам связи.
Любовь Третьякова,
руководитель группы по связям с общественностью:
Фонд социального страхования бесплатно предоставляет все программное обеспечение медорганизациям. Освоить его несложно и специальная переподготовка не нужна. Но чтобы отработать процесс все равно нужно некоторое время. Надеюсь, что повсеместно внедрить систему получится к концу 2017 года.
Несмотря на то, что с 1 июля начали выдавать электронные больничные листы, бумажные никто не отменял. Они имеют такую же юридическую силу, как и "новинка".
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