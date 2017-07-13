В Алтайском крае только четыре медучреждения начали выдавать электронные больничные

В качестве пилотных площадок региональный минздрав предоставил барнаульские больницы №5 и №11 и Павловскую центральную районную больницу. Из "частников" заявил об участии в проекте медицинский центр "Здоровье".

Как рассказали altapress.ru в Алтайском отделении Фонда социального страхования, электронные больничные создаются в автоматизированной информационной системе. Они заверяются электронной подписью и автоматически пересылаются в Фонд соцстрахования и работодателям по специальным каналам связи.

Любовь Третьякова,

руководитель группы по связям с общественностью:

Фонд социального страхования бесплатно предоставляет все программное обеспечение медорганизациям. Освоить его несложно и специальная переподготовка не нужна. Но чтобы отработать процесс все равно нужно некоторое время. Надеюсь, что повсеместно внедрить систему получится к концу 2017 года.

Несмотря на то, что с 1 июля начали выдавать электронные больничные листы, бумажные никто не отменял. Они имеют такую же юридическую силу, как и "новинка".