Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кто чаще всего травится алкоголем на Алтае

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Сегодня, 16:28.
Здоровье

За первые шесть месяцев 2017 года в Алтайском крае зарегистрировано 416 случаев острого алкогольного отравления. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 48 человек из-за токсического действия спиртных напитков скончались.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото : Олег Богданов.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что чаще всего алкоголь употребляют мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, которые нигде не работают. В целом, картина по отравлению алкоголем выглядит так:

Кто пьет некачественный алкоголь?

  • 25-39 лет (30,2%);
  • 40-49 лет (20,9%);
  • 50-59 лет (19,2%).
  • Из них 58,9% - неработающее население.

Кто умирает от токсического действия алкоголя?

  • 60 лет и старше (39,6%);
  • 50-59 лет (22,9%);
  • 40-49 лет (20,8%).

По социальному статусу – на неработающее население приходится 43,8% летальных исходов, на пенсионеров 37,5%.

В структуре всех острых отравлений химической этиологии, которая включает 9 видов, отравления от токсического действия алкоголя занимают второе место.

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