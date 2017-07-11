Роспотребнадзор рассказал, кто чаще всего травится алкоголем на Алтае

Специалисты Роспотребнадзора установили, что чаще всего алкоголь употребляют мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, которые нигде не работают. В целом, картина по отравлению алкоголем выглядит так:

Кто пьет некачественный алкоголь?

25-39 лет (30,2%);

40-49 лет (20,9%);

50-59 лет (19,2%).

Из них 58,9% - неработающее население.

Кто умирает от токсического действия алкоголя?

60 лет и старше (39,6%);

50-59 лет (22,9%);

40-49 лет (20,8%).

По социальному статусу – на неработающее население приходится 43,8% летальных исходов, на пенсионеров 37,5%.

В структуре всех острых отравлений химической этиологии, которая включает 9 видов, отравления от токсического действия алкоголя занимают второе место.