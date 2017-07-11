Роспотребнадзор рассказал, кто чаще всего травится алкоголем на Алтае

За первые шесть месяцев 2017 года в Алтайском крае зарегистрировано 416 случаев острого алкогольного отравления. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 48 человек из-за токсического действия спиртных напитков скончались.
Специалисты Роспотребнадзора установили, что чаще всего алкоголь употребляют мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, которые нигде не работают. В целом, картина по отравлению алкоголем выглядит так:
Кто пьет некачественный алкоголь?
- 25-39 лет (30,2%);
- 40-49 лет (20,9%);
- 50-59 лет (19,2%).
- Из них 58,9% - неработающее население.
Кто умирает от токсического действия алкоголя?
- 60 лет и старше (39,6%);
- 50-59 лет (22,9%);
- 40-49 лет (20,8%).
По социальному статусу – на неработающее население приходится 43,8% летальных исходов, на пенсионеров 37,5%.
В структуре всех острых отравлений химической этиологии, которая включает 9 видов, отравления от токсического действия алкоголя занимают второе место.
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