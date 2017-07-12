В Алтайском крае начались первые «прямые выплаты» по больничным

В первую очередь прошли выплаты напрямую пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, пособий женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Они перечислялись непосредственно на лицевые счета в банках.

В соцстрахе уточняют, что проект "Прямые выплаты" не меняет размер пособий и формулу их расчета. Остается прежним перечень выплат и необходимых документов. Из дополнительных документов добавилось только заявление работника, в котором нужно указать удобный способ получения средств.

Принципиально трансформируется лишь схема взаимодействия Фонда соцстраха с работодателем (страхователем) и работником (застрахованным). Деньги теперь можно получить на свой личный счет, минуя счет работодателя. Выплатить их должны в течение 10 календарных дней с момента получения полного комплекта документов или реестра сведений.

Всего за первые дни работы в проекте "прямые выплаты" в отделение Фонда поступило более 7 тысяч электронных реестров сведений для назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам. Из них более 5 тысяч реестров по пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет или 25% от общего числа получателей этого вида пособия в регионе.