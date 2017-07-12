В Алтайском крае начались первые «прямые выплаты» по больничным

Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования провело первые выплаты страхового обеспечения по новым правилам. За первую неделю перечисленная на счета пациентов сумма составила более 5 млн рублей, сообщает сайт ведомства.
В первую очередь прошли выплаты напрямую пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, пособий женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Они перечислялись непосредственно на лицевые счета в банках.
В соцстрахе уточняют, что проект "Прямые выплаты" не меняет размер пособий и формулу их расчета. Остается прежним перечень выплат и необходимых документов. Из дополнительных документов добавилось только заявление работника, в котором нужно указать удобный способ получения средств.
Принципиально трансформируется лишь схема взаимодействия Фонда соцстраха с работодателем (страхователем) и работником (застрахованным). Деньги теперь можно получить на свой личный счет, минуя счет работодателя. Выплатить их должны в течение 10 календарных дней с момента получения полного комплекта документов или реестра сведений.
Всего за первые дни работы в проекте "прямые выплаты" в отделение Фонда поступило более 7 тысяч электронных реестров сведений для назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам. Из них более 5 тысяч реестров по пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет или 25% от общего числа получателей этого вида пособия в регионе.
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