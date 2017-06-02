Диетологи рассказали, от каких продуктов не толстеют

Специалисты по правильному питанию из США провели исследование и выяснили, какие продукты можно есть в любом количестве, а какие употреблять с осторожностью, чтобы не умереть раньше времени.
Рейтинг безопасных для здоровья и талии продуктов опубликовал портал MedicForum:
1 место
Огурцы. По утверждению диетологов, их можно есть сколько угодно и при этом не набирать лишние килограммы;
2 место
Сельдерей. Он не только низкокалорийный, а еще и очень полезен для организма и укрепляет иммунитет;
3 место
Помидоры. Эти овощи дают быстрое чувство насыщения и не способствуют увеличению веса.
Также к продуктам, которые можно есть и не толстеть специалисты отнесли чернику, голубику, грейпфруты, брокколи и листовой салат.
А вот к вредной пище, которая может спровоцировать негативные изменения в организме и даже привести к преждевременной смерти, относятся все продукты с глутаматом натрия Е621 и искусственные подсластители.
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