Ученые утверждают, что хронический недосып может спровоцировать "пожирание мозга"

Прежде, чем сделать такой вывод, ученые провели ряд экспериментов на мышах. Они разделили их на три группы. Первая группа грызунов могла спать сколько желает, вторая группа спала меньше восьми часов, третьей не давали спать пять суток.

В результате оказалось, что астроциты (очистительные клетки, разрывающие слабые нейронные связи) были активнее у мышей, которые испытывали недостаток сна. Их активность у первой группы (выспавшихся мышей) составила 6%, у второй группы —8%, а у третьей — 13,5%. Это дало основание ученым сделать вывод, что уставший мозг усиливает активность астроцитов и они начинают разрушать нейронные связи, необходимые для нормальной работы памяти и мышления.

Одним словом, недосып может привести к серьезным нарушениям в работе одного из главных органов организма, проблемам с нервной системой.